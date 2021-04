A Pasqua ' digiuneranno' oltre 5 | 6 milioni di italiani

Leggi su agi

(Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Sono 5,6gliin povertà assoluta costretti al 'digiuno' nelle feste di, un milione in più rispetto allo scorso anno con il record negativo dall'inizio del secolo. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti divulgata in occasione del Venerdì Santo dedicato dai credenti alla riflessione e alla penitenza a tavola. Si tratta, sottolinea in una nota, della punta dell'iceberg delle difficoltà in cui si trova il Paese costretto a chiudere per tre giorni aa causa dell'avanzare della pandemia. Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con ...