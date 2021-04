51enne narcotizzata, violentata per un mese, filmata e minacciata di revenge porn: arrestato un 46enne (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutto è venuto a galla dopo il suo ricovero in ospedale, che risale a sabato scorso, quando la 51enne ha raccontato ai medici cosa avrebbe subito per circa un mese. arrestato un 46enne di Brugherio che per un mese avrebbe narcotizzato e poi violentato una donna di 51 anni documentando le violenze con dei filmati usati poi per minacciarla. Monza: 51enne narcotizzata e violentata per un mese Una storia di violenze continue quella raccontata ai carabinieri da una donna di 51 anni che ha indicato come il suo violentatore un uomo di 46 anni, originario di Brugherio in provincia di Monza, conosciuto circa un mese fa. Per oltre un mese, secondo quanto raccontato dalla donna agli inquirenti che stanno ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutto è venuto a galla dopo il suo ricovero in ospedale, che risale a sabato scorso, quando laha raccontato ai medici cosa avrebbe subito per circa unundi Brugherio che per unavrebbe narcotizzato e poi violentato una donna di 51 anni documentando le violenze con dei filmati usati poi per minacciarla. Monza:per unUna storia di violenze continue quella raccontata ai carabinieri da una donna di 51 anni che ha indicato come il suo violentatore un uomo di 46 anni, originario di Brugherio in provincia di Monza, conosciuto circa unfa. Per oltre un, secondo quanto raccontato dalla donna agli inquirenti che stanno ...

