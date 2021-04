505 Games acquista l’IP di Ghostrunner e anticipa quali novità aspettano il titolo (Di venerdì 2 aprile 2021) 505 Games anticipa alcune informazioni sui prossimi aggiornamenti per Ghostrunner, il gioco action-slasher cyberpunk in prima persona, vincitore di diversi premi, che quest’anno vedrà la pubblicazione di una serie di contenuti sia premium che gratuiti. Queste anticipazioni sul futuro della franchigia fanno seguito alla recente notizia dell’ acquisizione da parte di 505 Games della IP di Ghostrunner dal publisher polacco All in Games! e del lancio del gioco sul servizio cloud gaming Amazon Luna. I fan di Ghostrunner avranno due nuove modalità a disposizione in arrivo questa primavera su tutte le piattaforme, che includono la modalità Kill Run – un’ impegnativa modalità dove il giocatore avrà a disposizione un tempo limitato per completare i livelli, ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 2 aprile 2021) 505alcune informazioni sui prossimi aggiornamenti per, il gioco action-slasher cyberpunk in prima persona, vincitore di diversi premi, che quest’anno vedrà la pubblicazione di una serie di contenuti sia premium che gratuiti. Questezioni sul futuro della franchigia fanno seguito alla recente notizia dell’ acquisizione da parte di 505della IP didal publisher polacco All in! e del lancio del gioco sul servizio cloud gaming Amazon Luna. I fan diavranno due nuove modalità a disposizione in arrivo questa primavera su tutte le piattaforme, che includono la modalità Kill Run – un’ impegnativa modalità dove il giocatore avrà a disposizione un tempo limitato per completare i livelli, ...

