40 anni della Polizia di Stato impegnata con il progetto Icaro nelle scuole italiane | in allegato la lettera al questore

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ladiche festeggia, oggi, i suoi 40di prossimità ai cittadini (un traguardo importante e un presidio di sicurezza e libertà) dopo la riformapubblica sicurezza, la ricordiamo per il suo impegno sul fronte dell’educazione. Cade oggi, infatti, il quarantesimoversariolegge di riformapubblica di sicurezza, la 121/1981 (la legge trasformò il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelladi). Il presidente Mattarella ha ricordato come "Lagrazie a quella norma oggi è un corpo che i cittadini riconoscono come amico". E per ricordarci di quella data vogliamo, oggi, ricordare uno degli effetti più importanti di quella legge per le nuovissime ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Arrigo #Sacchi, che compie oggi 7??5?? anni! ?? Ex Ct della #Nazionale ????, vicecampione del M… - LauraPausini : 5 anni fa Una delle esperienze più belle della mia vita con la mia migliore amica @PaolaCortellesi #lauraepaola… - virginiaraggi : Ottima notizia dal ministro @renatobrunetta: il riavvio dei concorsi pubblici dopo anni di blocco. In questi anni n… - Michele_Arnese : 'Le visite a parenti e amici sono consentite all’interno della propria regione, una volta al giorno dalle 5 alle 22… - CiccioniSe : RT @DinoGiarrusso: Sono orgoglioso di aver ascoltato @GiuseppeConteIT di gran lunga il miglior uomo politico italiano degli ultimi trent’an… -

Ultime Notizie dalla rete : anni della

... Usa, i 50 Stati danno ok a vaccino a 16enni Tutta la popolazione adulta americana, dai 16in ... coprendo l'ultima porzionepopolazione adulta. Il primo a cominciare con la distribuzione ...Dal 20 aprile però il presidente Nicola Zingaretti ha annunciato l'avviocampagna nelle farmacie con il vaccino monodose di Johnson & Johnson per la fascia d'età che va dai 60 ai 55. In ...Si terranno domani, alle 10, a Fano, nella chiesa della Gran Madre di Dio a San Lazzaro i funerali di Luigi Scatassi scomparso mercoledì pomeriggio, all’età 85 anni, dopo una lunga malattia. Padre del ...I suoi anni sono meno delle vite che ha contribuito a salvare in questi giorni. Caterina Volpi di primavere ne ha appena 26. Ancora per qualche giorno è impegnata come infermiera a bordo della Open ...