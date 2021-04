3 cose da guardare in streaming nel weekend: Che fine ha fatto Sara?, Gli irregolari di Baker Street e Dollface (Di venerdì 2 aprile 2021) Welcome to the weekend! E non un weekend qualsiasi: È IL WEEKEND DI PASQUA! Ecco i miei programmi (che probabilmente saranno anche i vostri): mangiare, dormire e fare binge watching. That’s it. Ed è proprio qui che entro in gioco io, consigliandovi ben 3 cose da guardare. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) Welcome to the weekend! E non un weekend qualsiasi: È IL WEEKEND DI PASQUA! Ecco i miei programmi (che probabilmente saranno anche i vostri): mangiare, dormire e fare binge watching. That’s it. Ed è proprio qui che entro in gioco io, consigliandovi ben 3 cose da guardare.

Advertising

Link4Universe : Un giorno, nel futuro, potresti guardare fuori dalla finestra pensando che daresti qualsiasi cosa per tornare ad og… - MarcelloArresto : RT @Gaia93712891: 'Voglio fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi' Neruda In #Giappone questo è il tempo dell'hanami, lettera… - elerub11 : Pronto per il set. I gatti quanto amano apparire e come gli piace guardare le cose dall' alto! - thankscal : RT @Gaia93712891: 'Voglio fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi' Neruda In #Giappone questo è il tempo dell'hanami, lettera… - erkencikusedits : RT @Tiziana70686591: Basterebbe guardare il linguaggio del corpo per capire che certe cose non sono per tutti. BUONGIORNO ?? -