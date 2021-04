2001 | Odissea nello spazio | il film di Kubrick che ha rivoluzionato il cinema

(Di venerdì 2 aprile 2021) Era Il 2 aprile del 1968 quando dopo 4 anni di lavoro e 12 milioni di dollari spesi, all’Uptown Theatre di Washington veniva proiettato per la prima voltadi Stanley. La storia raccontata nelè quella dell’uomo che pone domande sulla sua dimensione terrena e ultraterrena, sul suo destino e sulla sua natura. L’impatto sull’opinione pubblica e sulla criticatografica fu devastante. La prima al Capitol Theatre di Broadway fu un mezzo disastro con buona parte degli spettatori che lasciarono la sala molto prima della fine.ideò ilinsieme allo scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke. Le critichetografiche furono tanto spietate quanto poco lungimiranti. ...

Era Il 2 aprile del 1968 quando dopo 4 anni di lavoro e 12 milioni di dollari spesi, all'Uptown Theatre di Washington veniva proiettato per la prima volta 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick ...
Volevamo sollevare domande e non dare risposte». Obiettivo pienamente raggiunto: 2001 Odissea nello Spazio è l'ultimo grande film di fantascienza prima dello sbarco sulla Luna (1969), tutt'oggi appare ...