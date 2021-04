2 aprile | su 7 279 tamponi molecolari sono stati rilevati 362 nuovi contagi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.279362con una percentuale di positività del 4,97%.inoltre 2.948 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali151 casi (5,12%). I decessi registrati14, ai quali si aggiungono due morti avvenute il 23 e il 24 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 81, mentre quelli in altri reparti decrescono a 634. I decessi complessivamente ammontano a 3.338, con la seguente suddivisione territoriale: 710 a Trieste, 1.755 a Udine, 633 a Pordenone e 240 a Gorizia. I totalmente guariti77.135, i clinicamente guariti 3.946, mentre ...

...del rischio di diffusione del virus covid - 19 nel territorio comunale dal 23al 16...allegati Documenti allegati Titolo Formato Peso Ordinanza 7 istituzione della Zona Rossakb ...... potrà essere effettuata entro le ore 24 del 302021. I soggetti che hanno già presentato ... Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde gratuito 800..948 (dal lunedì al ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.279 tamponi molecolari sono stati rilevati 362 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,97%. Sono ...TRIESTE Oggi, venerdì 2 aprile, in Friuli Venezia Giulia su 7.279 tamponi molecolari sono stati rilevati 362 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,97%. Sono inoltre 2.948 i test rapidi ...