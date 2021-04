2 aprile | Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo | ecco le iniziative

(Di venerdì 2 aprile 2021) L’autismo, o meglio i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale ecomunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. È sempre più importante parlare di autismo, soprattutto in questo periodo in cui i ragazzi, soprattutto i più piccoli, non hanno la possibilità di interagire con i loro pari, facendo ricadere il peso delle loro difficoltà sulla famiglia. I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo. La prevalenza del disturbo è stimata essere attualmente di circa 1 su 54 tra i bambini di 8 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - SenatoStampa : #Autismo. Per la Giornata Mondiale della Consapevolezza, su iniziativa @Pres_Casellati, #PalazzoMadama si tinge di… - rtl1025 : ?? Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale dell'#Autismo, da questa sera Palazzo Chigi si tinge di #blu ??? di Al… - LelloFrascogna : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 2 aprile 2021, con la Luna nel segno del Sagittario. Buona lettura e felice giornata. https://t.… - LaGinger : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 2 aprile 2021, con la Luna nel segno del Sagittario. Buona lettura e felice giornata. https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Giornata

Governo

... della penultimadi campionato dal 18 al 25, e dell'ultimadal 25al 2 maggio. La motivazione alla base di tale decisione è stata quella di consentire di liberare ...La diretta MotoGp torna a farci compagnia oggi, venerdì 2, perché in programma ci saranno le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2 per il Gran ... non si potrà seguire ladi oggi ...Le previoni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure per oggi, venerdì 2 aprile 2021: Ancora una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso per qualche addensamento nell'interno nel ...Per la seconda volta consecutiva, a causa della pandemia, si terrà in versione internet l’evento dedicato alla ‘Giornata della Memoria Mondolfese’, istituita nel 2017 per il 3 aprile di ogni anno, in ...