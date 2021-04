2 aprile Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo che ha lo scopo di promuovere la ricerca e contrastare la discriminazione

Advertising

Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - SenatoStampa : #Autismo. Per la Giornata Mondiale della Consapevolezza, su iniziativa @Pres_Casellati, #PalazzoMadama si tinge di… - rtl1025 : ?? Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale dell'#Autismo, da questa sera Palazzo Chigi si tinge di #blu ??? di Al… - Lallarella1 : RT @Agenzia_Ansa: L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo. Lo r… - dambro_d : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 2 aprile 2021, con la Luna nel segno del Sagittario. Buona lettura e felice giornata. https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Giornata

Governo

Va infatti detto che oggi sarà programma fittissimo per il secondo campionato nazionale: senza anticipi né posticipi (presto saranno le festività pasquali) ecco che saranno oggi, 22021, tutte ...DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI NUOTO 2021: TERZAIN VASCA Siamo anche oggi venerdi 22021 in diretta con gli Assoluti di nuoto primaverili 2021 in corso a Riccione: in vasca faranno ritorno per il day 3 tanti big del nuoto italiano, ...Tentato pesce d’aprile via social a Castelvetro da parte dell’ex consigliere d’opposizione Bruno Rinaldi, che ha chiamato direttamente in causa il sindaco Fabio Franceschini. Su Facebook, ieri 1° apri ...La staffetta è pronta a ripartire. Mayoral a Reggio Emilia, Dzeko in Olanda è lo scenario più plausibile. Gestione agevolata dal fatto che Edin è tornato soltanto ieri ...