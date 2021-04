Zona rossa e arancione, regioni: come cambiano colori e regole (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la Pasqua in Zona rossa, secondo quanto confermato dal nuovo decreto Covid dal 7 aprile in Italia tornerà anche la Zona arancione. Eventuali cambi di colore delle regioni dipenderanno da quanto emergerà dal monitoraggio settimanale di domani sulla situazione dei contagi di Coronavirus. Tra i dati che più peseranno, oltre all’indice Rt, vi è quello dell’incidenza dei contagi: con un’incidenza inferiore a 250 casi ogni 100mila abitanti si può sperare nell’arancione e quindi in regole e misure meno stringenti con la riapertura di alcune categorie di negozi e la possibilità di fare visita a un’altra abitazione privata una volta al giorno nello stesso comune (in Zona rossa dal 7 aprile questo non sarà più consentito secondo il nuovo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la Pasqua in, secondo quanto confermato dal nuovo decreto Covid dal 7 aprile in Italia tornerà anche la. Eventuali cambi di colore delledipenderanno da quanto emergerà dal monitoraggio settimanale di domani sulla situazione dei contagi di Coronavirus. Tra i dati che più peseranno, oltre all’indice Rt, vi è quello dell’incidenza dei contagi: con un’incidenza inferiore a 250 casi ogni 100mila abitanti si può sperare nell’e quindi ine misure meno stringenti con la riapertura di alcune categorie di negozi e la possibilità di fare visita a un’altra abitazione privata una volta al giorno nello stesso comune (indal 7 aprile questo non sarà più consentito secondo il nuovo ...

