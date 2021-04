“Zero”, nella nuova serie Netflix il brano omonimo di Mahmood (Di giovedì 1 aprile 2021) Netflix rilascia il trailer di “Zero” con l’omonimo brano inedito di Mahmood, la nuova serie originale italiana in 8 episodi nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile su Netflix dal 21 aprile. Il brano Zero, scritto da A. Mahmood, D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust, sarà la colonna sonora che chiude la serie e farà parte del nuovo album di Mahmood in uscita in primavera. Inoltre, l’artista ricopre l’importante ruolo di music supervisor dell’ultimo episodio, per il quale ha curato la selezione musicale. “Zero” nel trailer della serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)rilascia il trailer di “” con l’inedito di, laoriginale italiana in 8 episodi nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile sudal 21 aprile. Il, scritto da A., D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust, sarà la colonna sonora che chiude lae farà parte del nuovo album diin uscita in primavera. Inoltre, l’artista ricopre l’importante ruolo di music supervisor dell’ultimo episodio, per il quale ha curato la selezione musicale. “” nel trailer della...

