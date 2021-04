Zapata non si pone limiti: “Champions o Coppa Italia? Voglio tutto” (Di giovedì 1 aprile 2021) Lunga intervista rilasciata dall'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata a La Gazzetta dello Sport. Il bomber colombiano si è soffermato sugli obiettivi stagionali della Dea tra il finale di campionato e la lotta per i posti Champions e la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus che potrebbe regalare un trofeo.Zapata vuole tuttocaption id="attachment 872471" align="alignnone" width="594" Duvan Zapata (Getty images)/captionNon ha dubbi Zapata sugli obiettivi dell'Atalanta e fa un vero e proprio all-in: "Champions o Coppa Italia? Io non scelgo, Voglio tutto", la risposta del bomber della Dea che è rimasto ad allenarsi a Bergamo nella sosta per le Nazioni: "Mi ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Lunga intervista rilasciata dall'attaccante dell'Atalanta Duvana La Gazzetta dello Sport. Il bomber colombiano si è soffermato sugli obiettivi stagionali della Dea tra il finale di campionato e la lotta per i postie la finalissima dicontro la Juventus che potrebbe regalare un trofeo.vuolecaption id="attachment 872471" align="alignnone" width="594" Duvan(Getty images)/captionNon ha dubbisugli obiettivi dell'Atalanta e fa un vero e proprio all-in: "? Io non scelgo,", la risposta del bomber della Dea che è rimasto ad allenarsi a Bergamo nella sosta per le Nazioni: "Mi ...

GoalItalia : Duvan Zapata ridimensiona l'Inter 'Non è la più forte del campionato' ?? - LuigiTironel7 : RT @mirkonicolino: #Zapata (#Atalanta) alla #GDS: 'L'#Inter non è la più forte della #SerieA, semplicemente ha potuto lavorare di più sui d… - ItaSportPress : Zapata non si pone limiti: 'Champions o Coppa Italia? Voglio tutto' - - Adenuricfla : RT @mirkonicolino: #Zapata (#Atalanta) alla #GDS: 'L'#Inter non è la più forte della #SerieA, semplicemente ha potuto lavorare di più sui d… - Grimaldenko : RT @GoalItalia: Duvan Zapata ridimensiona l'Inter 'Non è la più forte del campionato' ?? -