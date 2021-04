(Di giovedì 1 aprile 2021) Non ci sono più dosi, quindi “sospendiamo le vaccinazioni in”. Lo ha annunciato mercoledì sera Luca, in collegamento con War Room di Enrico Cisnetto. Il Presidente leghista lamenta la mancata consegna di un numero congruo di prodotti anti-covid e l’esaurimento delle scorte nei frigoriferi dei centri vaccinali nella Regione. Per questo motivo, in attesa dell’arrivo di nuove dosi di vaccino, è pronto aladi immunizzazione.la sospensione dellainNel corso del suo intervento in collegamento con War Room, il format web condotto da Enrico Cisnetto, il Presidente delha utilizzato termini molto forti per protestare contro la mancanza di dosi ...

Advertising

neXtquotidiano : #Zaia minaccia di sospendere la campagna vaccinale in #Veneto - fargi34 : @HuffPostItalia Zaia è troppo sicuro di rappresentare 'tutti' i veneti. Personalmente non condivido la sua politica… - EnricoSilvest16 : @myrtamerlino Zaia minaccia il referendum altro che richiesta di aiuto - 777mingus : @OGiannino vediamo cosa succede da qui a giugno. se va bene, potremo archiviare anche questo editoriale nella coda… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia minaccia

neXt Quotidiano

Debutta tentando di mettere ordine nel caos delle iniziative regionali per i vaccini che... il presidente del Veneto, Luca, si era mostrato possibilista: 'So che le regioni possono ...... con l'unica eccezione del Veneto di Luca. Questo ritardo nella tabella di marcia da parte ... Unache affonda certamente le sue ragioni nell'esigenza salviniana di recuperare consenso ...Dire che Matteo Salvini ha riscoperto il centralismo potrebbe suonare strano solo se il controllo dall'alto sul partito non facesse parte della natura della Lega. Altrimenti come spiegarsi gli appella ...ROMA – Il premier Mario Draghi,73 anni, ha aspettato il suo turno per vaccinarsi e quando oggi è stato chiamato si è messo in fila come tutti. Ricevuta la sua dose di AstraZeneca ha salutato ed è torn ...