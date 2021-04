YouTube risponde a ByoBlu dopo avergli chiuso l’account (Di giovedì 1 aprile 2021) dopo la chiusura del canale YouTube di ByoBlu, testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano fondata da Claudio Messora, e dopo l’accusa da parte dello stesso Messore di “limitazione della libertà di espressione”, arriva la risposta della piattaforma video di Google. “Il canale ha ricevuto tre strike nell’arco di 90 giorni per la pubblicazione di contenuti che violano le nostre norme sulla disinformazione in ambito medico relativamente al Covid-19 introdotte, nella primavera del 2020, in accordo con gli impegni presi con le istituzioni dell’Ue per contrastare la disinformazione correlata al coronavirus”, fa sapere un portavoce di YouTube. “In base alle nostre Norme della community, avendo ricevuto tre strike, il canale è stato definitivamente rimosso da YouTube”. LE PAROLE DI ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021)la chiusura del canaledi, testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano fondata da Claudio Messora, el’accusa da parte dello stesso Messore di “limitazione della libertà di espressione”, arriva la risposta della piattaforma video di Google. “Il canale ha ricevuto tre strike nell’arco di 90 giorni per la pubblicazione di contenuti che violano le nostre norme sulla disinformazione in ambito medico relativamente al Covid-19 introdotte, nella primavera del 2020, in accordo con gli impegni presi con le istituzioni dell’Ue per contrastare la disinformazione correlata al coronavirus”, fa sapere un portavoce di. “In base alle nostre Norme della community, avendo ricevuto tre strike, il canale è stato definitivamente rimosso da”. LE PAROLE DI ...

