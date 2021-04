Yoga al museo | fra alberi e pannelli fotovoltaici di F Biffi

(Di giovedì 1 aprile 2021) (di Francesca) Una lezione di, un piccolo bosco, un. Non sono tre realtà che immaginiamo assieme. Eppure accadrà sabato, al terzo piano dell’M9, ildel ’900 di Mestre. Una proposta che è un atto emotivo e simbolico per consolidare il legame tra cultura, natura e. “Foresta M9. Un paesaggio di idee, comunità e futuro” è un’installazione unica nel suo genere. E’ composta da circa 600 essenze arboree e 180, alti fino a 4 metri, che sovrastano con la loro chioma la vegetazione sottostante, tipica del sottobosco. E’ qui che, all’ombra di querce, carpini, farnie, oppi, frassini, ciliegi, a partire dal 3 aprile si svolgerà per quattro sabati consecutivi l’evento ideato dalveneto e dall’associazione Iyengar...

Quasi seicento alberi, alcuni alti fino a 4 metri, al terzo piano «Un anticorpo culturale contro la paura, questo è il museo» ...Apre il nuovo museo ecologico Foresta M9 con oltre 500 specie di piante. Venezia va verso un mondo sempre più green.