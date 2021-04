Xiaomi investirà $10 mld nei prossimi 10 anni per realizzare auto elettriche (Di giovedì 1 aprile 2021) Xiaomi batte Apple e diventa la prima società tecnologica ad entrare ufficialmente nel settore delle auto (elettriche). Il colosso cinese, noto per gli smartphone al terzo posto per le vendite globali, già attivo nel settore della mobilità con l’offerta di monopattini elettrici ha ufficializzato l’intenzione di produrre auto a batteria (BEV) sviluppata e costruita insieme ad un partner cinese, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere Great Wall. L’azienda investirà nel progetto 10 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni creando una divisione aziendale interna dedicata alle auto. L’annuncio è stato dato dalll’amministratore delegato Lei Jun nel corso del keynote di ieri di oltre due ore per il lancio di una serie di nuovi prodotti tecnologici ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021)batte Apple e diventa la prima società tecnologica ad entrare ufficialmente nel settore delle). Il colosso cinese, noto per gli smartphone al terzo posto per le vendite globali, già attivo nel settore della mobilità con l’offerta di monopattini elettrici ha ufficializzato l’intenzione di produrrea batteria (BEV) sviluppata e costruita insieme ad un partner cinese, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere Great Wall. L’aziendanel progetto 10 miliardi di dollari neidiecicreando una divisione aziendale interna dedicata alle. L’annuncio è stato dato dalll’amministratore delegato Lei Jun nel corso del keynote di ieri di oltre due ore per il lancio di una serie di nuovi prodotti tecnologici ...

Advertising

ecoblogit : Xiaomi punta sulle auto elettriche: investirà 10 miliardi - SmartCity4Italy : #Xiaomi investirà 10 miliardi in #autoelettriche entro il 2030. Il ritorno delle tech company nell'industria automo… - clipnotesit : Xiaomi vuole entrare nel mercato delle auto elettriche. Investirà 10 miliardi di dollari in 10 anni per creare veic… - chevida : RT @quattroruote: La #Xiaomi entra nel business delle #auto #elettriche: l’azienda cinese specializzata in smartphone ha creato una divisio… - quattroruote : La #Xiaomi entra nel business delle #auto #elettriche: l’azienda cinese specializzata in smartphone ha creato una d… -