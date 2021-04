WTA Miami 2021, i risultati del 31 marzo. La seconda semifinale sarà tra Maria Sakkari e Bianca Andreescu (Di giovedì 1 aprile 2021) Sul cemento outdoor statunitense si completano i quarti di finale del singolare femminile del torneo Miami Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che a partire dalla serata italiana di oggi prevede le semifinali. Le due atlete della parte bassa del tabellone a qualificarsi per il penultimo atto sono l’ellenica Maria Sakkari e la canadese Bianca Andreescu. Bastano 72 minuti di gioco all’ellenica Maria Sakkari, testa di serie numero 23, per spazzare via la nipponica Naomi Osaka, numero 2 del seeding, sconfitta con l’eloquente score di 6-0 6-4. Si va avanti a strappi: la greca vince i primi sei giochi, ma nella seconda frazione è la giapponese a partire avanti 3-0. Dall’1-4 però Sakkari inanella cinque game e chiude ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Sul cemento outdoor statunitense si completano i quarti di finale del singolare femminile del torneoOpendi tennis, di categoria WTA 1000, che a partire dalla serata italiana di oggi prevede le semifinali. Le due atlete della parte bassa del tabellone a qualificarsi per il penultimo atto sono l’ellenicae la canadese. Bastano 72 minuti di gioco all’ellenica, testa di serie numero 23, per spazzare via la nipponica Naomi Osaka, numero 2 del seeding, sconfitta con l’eloquente score di 6-0 6-4. Si va avanti a strappi: la greca vince i primi sei giochi, ma nellafrazione è la giapponese a partire avanti 3-0. Dall’1-4 peròinanella cinque game e chiude ...

josemorgado : WTA 1000 Miami SFs [1] Ashleigh Barty vs. [5] Elina Svitolina [8] Bianca Andreescu vs. [23] Maria Sakkari - all_serena : RT @josemorgado: WTA 1000 Miami SFs [1] Ashleigh Barty vs. [5] Elina Svitolina [8] Bianca Andreescu vs. [23] Maria Sakkari - TeatimeTennis : RT @josemorgado: WTA 1000 Miami SFs [1] Ashleigh Barty vs. [5] Elina Svitolina [8] Bianca Andreescu vs. [23] Maria Sakkari - inabaya : RT @josemorgado: WTA 1000 Miami SFs [1] Ashleigh Barty vs. [5] Elina Svitolina [8] Bianca Andreescu vs. [23] Maria Sakkari - MadameTennis : RT @josemorgado: WTA 1000 Miami SFs [1] Ashleigh Barty vs. [5] Elina Svitolina [8] Bianca Andreescu vs. [23] Maria Sakkari -

