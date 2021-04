Wittum | Obiettivo produrre 3 miliardi di vaccini AstraZeneca nel 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wittum Obiettivo

La7

Ma l'è 500mila. La media degli ultimi 30 giorni, nettamente superata nell'ultima ... Intanto Lorenzo, ad di AstraZeneca Italia, ha fatto sapere di aver avviato "contatti per far sì che ...Il ritmo giornaliero attuale di circa 170mila somministrazioni: ldel Governo triplicarlo ... Lorenzo, amministratore delegato di AstraZeneca, uno dei quattro indagati (gli altri sono ...Sarà il vero punto di svolta, la vaccinazione porta a porta. La Difesa ha garantito la sua partecipazione all'operazione con uomini e mezzi. E soprattutto con la riconversione di ...«Sono interessanti i primi dati sull'efficacia del vaccino in vita reale. La settimana scorsa sono stati pubblicati delle vaccinazioni in Scozia, dove mezzo milione di persone sono ...