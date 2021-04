Wanda “la mia cagna”: Icardi bersaglio dei fan. Instagram cancella il post: il motivo (Di venerdì 2 aprile 2021) “Violazione delle regole della community”. Instagram ha cancellato l’ultimo post pubblicato da Mauro Icardi sul suo profilo. Il social network ha deciso di eliminare la foto che ritraeva l’attaccante argentino in compagnia... Leggi su golssip (Di venerdì 2 aprile 2021) “Violazione delle regole della community”.hato l’ultimopubblicato da Maurosul suo profilo. Il social network ha deciso di eliminare la foto che ritraeva l’attaccante argentino in compagnia...

Advertising

Redblack100x100 : Instagram rimuove il post di Icardi con Wanda: “Il mio cane e la mia cagna” - zazoomblog : Wanda “la mia cagna”: Icardi bersaglio dei fan. Instagram cancella il post: il motivo - #Wanda #cagna”: #Icardi… - 97Francesco97 : @floweeps E tra l’altro colgo l’occasione per farti i complimenti per la tua Bio. Mi ha fatto davvero ridere (non è… - fcin1908it : “Il mio cane e la mia cagna”, Instagram cancella il post di Icardi: ecco perché - infoitsport : Icardi, lo scivolone nel post con Wanda Nara: «Il mio cane e la mia cagna» -