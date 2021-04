Volley femminile | Playoff Serie A1 | Chieri batte al tie-break Monza e porta la serie in parità

(Di giovedì 1 aprile 2021) Reazione d’orgoglio diche dopo la sconfitta di Gara-1a casa la vittoria nelladei play off dicontro, rimandando il verdetto finale alla sfida di sabato. E’ stata una partita molto intensa, decisa solo al tie-(25-23 19-25 25-20 17-25 15-11). Prestazione da incorniciare della statunitense Alexandra Frantti autrice di ben 22 punti. Avvio di match con il vento in poppa per la squadra di casa che in unr d’occhio siavanti 6-4. La reazione delle brianzole arriva immediata e devastante, tanto che le ragazze di coach Marco Gaspari ribaltano la situazione di punteggio (14-12). La fase centrale del primo set è un vero e proprio braccio di ferro con le due squadre che ...

