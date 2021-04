Volley femminile, Marco Mencarelli nuovo dt delle Nazionali giovanili (Di giovedì 1 aprile 2021) “Marco Mencarelli è stato nominato direttore tecnico dell’attività giovanile femminile per le stagioni 2021-2024“. Lo comunica in una nota ufficiale la Federazione Italiana Pallavolo. “Non si tratta di una novità considerato che il tecnico umbro, nel corso della sua lunga carriera federale, ha già ricoperto questo incarico dal 2007 al 2013”, si legge ancora, “la durata del contratto è quadriennale, un segnale forte di come la federazione e Marco abbiano voluto gettare le basi per un progetto importante e ad ampio raggio che si sviluppi nell’arco del prossimo quadriennio olimpico”. “Sono molto orgoglioso per questa nomina, ci siamo trovati d’accordo in tempi molto stretti su come impostare questo progetto” ha detto Mencarelli, “d’altronde il mio senso d’appartenenza alla federazione è molto forte, come ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “è stato nominato direttore tecnico dell’attività giovanileper le stagioni 2021-2024“. Lo comunica in una nota ufficiale la Federazione Italiana Pallavolo. “Non si tratta di una novità considerato che il tecnico umbro, nel corso della sua lunga carriera federale, ha già ricoperto questo incarico dal 2007 al 2013”, si legge ancora, “la durata del contratto è quadriennale, un segnale forte di come la federazione eabbiano voluto gettare le basi per un progetto importante e ad ampio raggio che si sviluppi nell’arco del prossimo quadriennio olimpico”. “Sono molto orgoglioso per questa nomina, ci siamo trovati d’accordo in tempi molto stretti su come impostare questo progetto” ha detto, “d’altronde il mio senso d’appartenenza alla federazione è molto forte, come ...

