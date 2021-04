Voci di offerte da Dubai e Cina per la Coppa America. Ma il sindaco di Auckland: “Rifatela qui” (Di giovedì 1 aprile 2021) La battaglia su chi ospiterà la prossima Coppa America è in pieno svolgimento. Da giorni si rincorrono Voci di offerte pronte da Dubai e dalla Cina, mentre scende in campo il sindaco di Auckland Phil Goff. Parlando alla radio Newstalk ZB il primo cittadino neozelandese ha dichiarato che non è solo una questione di soldi e che non si sente in guerra con il Medio Oriente o altre nazioni per ospitare la competizione. “Abbiamo il villaggio della Coppa pronto – ha dichiarato Goff – abbiamo i campi sul Golfo di Hauraki e abbiamo il vantaggio della città natale. Quindi, ci sono molte ragioni per cui Team New Zealand deve considerare di farla qui. Certo, il denaro è un fattore, ma è solo uno dei fattori. C’é il supporto che la squadra ha ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 1 aprile 2021) La battaglia su chi ospiterà la prossimaè in pieno svolgimento. Da giorni si rincorronodipronte dae dalla, mentre scende in campo ildiPhil Goff. Parlando alla radio Newstalk ZB il primo cittadino neozelandese ha dichiarato che non è solo una questione di soldi e che non si sente in guerra con il Medio Oriente o altre nazioni per ospitare la competizione. “Abbiamo il villaggio dellapronto – ha dichiarato Goff – abbiamo i campi sul Golfo di Hauraki e abbiamo il vantaggio della città natale. Quindi, ci sono molte ragioni per cui Team New Zealand deve considerare di farla qui. Certo, il denaro è un fattore, ma è solo uno dei fattori. C’é il supporto che la squadra ha ...

