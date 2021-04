Vinciamo con l’Ambo Diamante (Di giovedì 1 aprile 2021) l’Ambo Diamante è un metodo statistico che mette in gioco un ambata determinata e due ambi secchi su due ruote. La previsione Ambo Diamante è composta da 1 ambata secca con due posizioni determinate per giocare anche l’ambata determinata se lo desideri. Due ambi in gioco su due ruote secche, si consiglia anche il gioco su Tutte, la previsione è valida per 13 colpi, ma come vedrai dal compendio statistico la previsione si sfalda abbondantemente nei 5 colpi di gioco successivi è un servizio in abbonamento, ma ora vediamo il compendio statistico degli esiti della previsione. Compendio statistico dal 01/02/2021 al 30/03/2021 Previsioni totali : 17Previsioni positive : 14Previsioni negative : 0Previsioni negative : 3 Percentuale generale :100 % Ambate semplice : 17 – Percentuale di positività : 100 %Ambate ... Leggi su gigilotto (Di giovedì 1 aprile 2021)è un metodo statistico che mette in gioco un ambata determinata e due ambi secchi su due ruote. La previsione Amboè composta da 1 ambata secca con due posizioni determinate per giocare anche l’ambata determinata se lo desideri. Due ambi in gioco su due ruote secche, si consiglia anche il gioco su Tutte, la previsione è valida per 13 colpi, ma come vedrai dal compendio statistico la previsione si sfalda abbondantemente nei 5 colpi di gioco successivi è un servizio in abbonamento, ma ora vediamo il compendio statistico degli esiti della previsione. Compendio statistico dal 01/02/2021 al 30/03/2021 Previsioni totali : 17Previsioni positive : 14Previsioni negative : 0Previsioni negative : 3 Percentuale generale :100 % Ambate semplice : 17 – Percentuale di positività : 100 %Ambate ...

