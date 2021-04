Vinci | acquista per 4 | 9 mld attività energia del gruppo spagnolo Acs

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Parigi, 1 apr. (Adnkronos) - Il colosso delle costruzioni franceseledelAcs per circa 4,9 miliardi di euro. Lo rende noto iltransalpino dopo la firma dell'accordo.punta così a diventare unleader a livello mondiale nell'ingegneria, nelle costruzioni e nei servizi legati all'. Il closing dell'operazione è previsto per fine 2021. L'operazione prevede cherilevi la quasi totalità dellecontracting di Acs Industrial Services che occupano circa 45 mila dipendenti in circa 50 paesi e che sono collocate in particolare in Spagna, Messico, Brasile, Perù e in Cile. Il fatturato di queste ...