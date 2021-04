VIDEO Simona Quadarella | “Posso fare ancora meglio Olimpiadi? Sono cinque anni che le aspetto”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Unamotivata e convinta delle proprie potenzialità quella che si presenta in zona mista dopo il trionfo negli 800 metri stile libero agli Assoluti di Riccione. L’azzurra ha vinto senza problemi fermando il cronometro sul tempo di 8’23?77, ampiamente al di sotto del tempo limite per lesulla distanza. Nonostante la buona prestazione,non si dice pienamente soddisfatta anche se quella di oggi è solo una tappa intermedia verso le: “. Seppur qualificata ho spinto per chiudere sotto il tempo di qualificazione per le. Speravo di poter scendere sotto 8’22”. Nonostante il lockdown dell’anno scorso e la quarantena da Covid mi sento bene. Nelle ...

Altra big da non perdere di vista è Simona Quadarella attesa nella finale dei 800 m stile libero: la ...