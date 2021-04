VIDEO Gregorio Paltrinieri | “Ottime sensazioni e buon tempo visto il periodo di preparazione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 aprile 2021)ha suonato la campana a Riccione e l’ha fatto con grande stile. Sì, perché il 7’41?96 degli 800 stile libero dei Campionati italiani è di grande valore perché siamo in una fase dellaparticolare e perché lui, tra allergia e chilometri macinati per le acque libere, non ha certo in questa manifestazione l’obiettivo principale. Il crono delle Olimpiadi è stato ottenuto e ci mancherebbe (7’46?0), ma le indicazioni che le sedici vasche romagnole hanno dato sono di valore perché significa che in questa prova c’è la voglia di sognare ai Giochi. Attualmente Greg svetta nella classifica mondiale ed è un segnale che lui a Tokyo vuol andarci per vincere dappertutto e non solo per il podio. Si può affermare che i presupposti sono più chei perché il piglio è quello dei giorni migliori: ...