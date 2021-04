VIDEO Federica Pellegrini | “Vorrei nuotare il tempo per le Olimpiadi nei 200 stile libero”

(Di giovedì 1 aprile 2021)ha vinto con ildi 53”86 i 100femminili agli Assoluti di nuoto di Riccione. La veronese è stata autrice di una buona gara anche se è mancato lo spunto nel finale. Il motivo è stata la stessa Divina a spiegarlo. “Il passaggio è stato un po’ troppo veloce negli ultimi dieci metri è normale abbia accusato la fatica.ilper lenei 200, che però saranno domani, quindi vedremo domani“. Ovviamente perl’obiettivo è quello delle, forse per questo motivo è in dubbio la sua partecipazione agli Europei: “Mi sento abbastanza bene, l’obiettivo è quello di trovare una conferma ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Federica

neXt Quotidiano

... protagonista annunciata non può che essere la Divina,Pellegrini. La nuotatrice veneta ...di Frattini/ L'ex ministro offese i cinesi DIRETTA ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021 IN STREAMINGE TV: ...Il singolo, inoltre, è in nomination nella sezione "music" del Madrid Indie film festival " ... interpretato da Giuseppe Lo Piccolo eGreco (direzione della fotografia a cura di Gabriele ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 19.02 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete dichiarazioni, video, analisi, pa ...Diretta Assoluti primaverili nuoto 2021: Pellegrini, Paltrinieri, Quadarella e Martinenghi tutti vincitori delle proprie gare ai campionati italiani.