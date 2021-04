Via libera senato al PNRR. Franco: “Sfida strategica che ridisegna Paese” (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea entro la fine di aprile, incassa anche l’approvazione del senato, con 203 voto a favore, 7 contrari e 24 astenuti, dopo il via libera arrivato ieri sera dalla Camera. Il Ministro dell’Economia Daniele Franco, nel suo intervento prima del voto, ha affermato che la stesura definitiva del PNRR terrà conto delle indicazioni “estremamente costruttive e preziose” arrivate dal Parlamento e le Camere saranno coinvolte prima dell’invio del Piano all’UE. Franco ha sottolineato che il Piano rappresenterà “una Sfida organizzativa complessa soprattutto nella fase di attuazione” ed “esige una visione strategica e una ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea entro la fine di aprile, incassa anche l’approvazione del, con 203 voto a favore, 7 contrari e 24 astenuti, dopo il viaarrivato ieri sera dalla Camera. Il Ministro dell’Economia Daniele, nel suo intervento prima del voto, ha affermato che la stesura definitiva delterrà conto delle indicazioni “estremamente costruttive e preziose” arrivate dal Parlamento e le Camere saranno coinvolte prima dell’invio del Piano all’UE.ha sottolineato che il Piano rappresenterà “unaorganizzativa complessa soprattutto nella fase di attuazione” ed “esige una visionee una ...

Advertising

ilriformista : Uno schiaffo pesantissimo alla stagione manettara di Bonafede e del Movimento 5 Stelle - SkyTG24 : La Cassazione dà il via libera all'adozione all'estero da parte di coppie gay - HuffPostItalia : Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto - GiovanniAgost20 : Via libera dalla Cassazione al 'riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozi… - SoniaLaVera : RT @fdragoni: L'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario è un OBBROBRIO e male molto male ha fatto il #GovernoDraghi a dare il vi… -