Vi ricordate Periscope? Ecco | ora potete anche dimenticarvelo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Era il marzo del 2015 quando Twitter fiutò l’affare e si fiondò su un’applicazione che avrebbe rivoluzionato il modo di fare live streaming sui social. Si chiamavaed era l’app del momento: chiunque – bastava avere un profilo sul social del messaggi brevi – poteva trasmettere in diretta video di qualsiasi tipo in diretta e mostrarli alla propria platea di follower. Perché parliamo al passato? Perché da ieri sera, mercoledì 31 marzo 2021, quell’applicazione ha cessato di esistere e non è più disponibile. LEGGI> Tutti vogliono imitare Clubhouse: arrivaLinkedIn Gli ultimi saranno i primi, ma i primi possono diventare gli ultimi. Potremmo riassumere così la storia di. Nata nel marzo del 2015 e subito finita nel mirino di Twitter che ha giocato di anticipo dando vita a un vero e proprio ...

Ufficiale: nella giornata di ieri, Periscope si è spenta del tutto. Diciamo “addio” alla nota app che ha reso popolare e mainstream lo streaming di eventi dallo smartphone. Ricordate nel 2016 o nel ...Rimarrà online il sito web di Periscope come archivio digitale, così come i suoi utenti potranno scaricare i contenuti caricati in passato attraverso Twitter. Il resto rimarrà solo un ricordo. This is ...