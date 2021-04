Verso Qatar 2022, terza vittoria per l’Italia. Tennis: il “predestinato” Sinner in semifinale a Miami (Di giovedì 1 aprile 2021) Roberto Mancini mette il turbo alla Nazionale e marcia a passo spedito sul cammino delle qualificazioni al Mondiale del Qatar 2022. In cassaforte, dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria, anche l’ultimo match: un 2-0 (il terzo consecutivo) rifilato alla Lituania, sebbene non senza fatica. Un risultato prezioso Nella vittoria per 2-0 contro la Lituania è mancato lo smalto, è vero (un po’ di stanchezza per tre partite molto ravvicinate è comprensibile) ma la volontà ha portato comunque i 3 punti. Nel girone C l’Italia è adesso a punteggio pieno con 9 punti. E con record che si accumulano. Il trittico si chiude col sorriso e ora se ne riparlerà il 2 settembre prossimo. l’Italia non perde da 25 partite. Eguagliata la seconda striscia più lunga senza sconfitta nella storia ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 aprile 2021) Roberto Mancini mette il turbo alla Nazionale e marcia a passo spedito sul cammino delle qualificazioni al Mondiale del. In cassaforte, dopo lacontro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria, anche l’ultimo match: un 2-0 (il terzo consecutivo) rifilato alla Lituania, sebbene non senza fatica. Un risultato prezioso Nellaper 2-0 contro la Lituania è mancato lo smalto, è vero (un po’ di stanchezza per tre partite molto ravvicinate è comprensibile) ma la volontà ha portato comunque i 3 punti. Nel girone Cè adesso a punteggio pieno con 9 punti. E con record che si accumulano. Il trittico si chiude col sorriso e ora se ne riparlerà il 2 settembre prossimo.non perde da 25 partite. Eguagliata la seconda striscia più lunga senza sconfitta nella storia ...

Advertising

NapoliCalciogol : Verso Qatar 2022 – Gruppo J: Germania in imbarazzo, Armenia a punteggio pieno. Classifica e tabellini - tuttoatalanta : Verso Qatar 2022 - Gruppo C: L'Italia macina record ed è in vetta. Classifica e tabellini - Stefy_TSR : RT @gponedotcom: Marc Marquez verso il GP del Qatar: l'amore (e l'odio) in bicicletta: L'8 volte iridato, che sarà a Losail per la seconda… - gponedotcom : Marc Marquez verso il GP del Qatar: l'amore (e l'odio) in bicicletta: L'8 volte iridato, che sarà a Losail per la s… - MianiAttilio : International Web Post VERSO QATAR 2022: L’ITALIA SPRECA, MA VINCE ANCHE IN LITUANIA (0-2) ED È PRIMA A PUNTEGGIO… -