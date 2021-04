Verona, Confartigianato lancia una petizione per riaprire i parrucchieri (Di giovedì 1 aprile 2021) (Visited 1 times, 14 visits today) Notizie Simili: Giunta regionale approva l'assestamento 2020 e… Oppeano: sostegno alle famiglie e imprese colpite… Comune e Croce Rossa in campo per l'... Leggi su veronaoggi (Di giovedì 1 aprile 2021) (Visited 1 times, 14 visits today) Notizie Simili: Giunta regionale approva l'assestamento 2020 e… Oppeano: sostegno alle famiglie e imprese colpite… Comune e Croce Rossa in campo per l'...

Advertising

paridegeroli : RT @confartigiavr: Covid-19 - Riapriamo acconciatori ed estetisti anche nelle zone rosse per combattere l’illegalità e fermare il contagio.… - valeria__bosco : RT @confartigiavr: Covid-19 - Riapriamo acconciatori ed estetisti anche nelle zone rosse per combattere l’illegalità e fermare il contagio.… - AndreaSaviane1 : RT @confartigiavr: Covid-19 - Riapriamo acconciatori ed estetisti anche nelle zone rosse per combattere l’illegalità e fermare il contagio.… - confartigiavr : Covid-19 - Riapriamo acconciatori ed estetisti anche nelle zone rosse per combattere l’illegalità e fermare il cont… - paridegeroli : RT @confartigiavr: A 20anni da legge riforma #patronati, necessario che istituzioni sostengano realtà che ogni giorno tutelano diritti di m… -