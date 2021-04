Vent’anni fa ad Amsterdam le prime nozze gay, cosa è cambiato da allora? (Di giovedì 1 aprile 2021) Era il primo aprile del 2001 e non era uno scherzo. Vent’anni fa, ad Amsterdam è stato celebrato il primo matrimonio gay della storia. Anzi più di uno. Quattro coppie si sono sposate alla mezzanotte davanti al sindaco della città olandese, Job Cohen. Erano state scelte attraverso un annuncio su una rivista Lgbt. Solo una coppia era formata da donne. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Era il primo aprile del 2001 e non era uno scherzo. Vent’anni fa, ad Amsterdam è stato celebrato il primo matrimonio gay della storia. Anzi più di uno. Quattro coppie si sono sposate alla mezzanotte davanti al sindaco della città olandese, Job Cohen. Erano state scelte attraverso un annuncio su una rivista Lgbt. Solo una coppia era formata da donne.

