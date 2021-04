Vent’anni di matrimoni tra persone dello stesso sesso: in Italia siamo ancora in alto mare (Di giovedì 1 aprile 2021) Un anniversario importante, quello di oggi: il 1° aprile di Vent’anni fa si celebravano i primi matrimoni tra persone dello stesso sesso. Accadeva in Olanda, ad Amsterdam, quando il sindaco Job Cohen sposò quattro coppie omosessuali. Dal 2001 molta strada è stata fatta. E tantissima ne rimane ancora. A partire dall’Italia, dove la legislazione in vigore è ancora largamente insufficiente e il dibattito è degradante. Come ricorda Elena Tebano ne La 27esima ora, oggi le coppie omosessuali accedono al matrimonio in 29 stati. “Tra questi” ricorda la giornalista “non c’è l’Italia, dove vige una sorta di apartheid matrimoniale” che riserva a gay e lesbiche solo “le unioni civili, un istituto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Un anniversario importante, quello di oggi: il 1° aprile difa si celebravano i primitra. Accadeva in Olanda, ad Amsterdam, quando il sindaco Job Cohen sposò quattro coppie omosessuali. Dal 2001 molta strada è stata fatta. E tantissima ne rimane. A partire dall’, dove la legislazione in vigore èlargamente insufficiente e il dibattito è degradante. Come ricorda Elena Tebano ne La 27esima ora, oggi le coppie omosessuali accedono alo in 29 stati. “Tra questi” ricorda la giornalista “non c’è l’, dove vige una sorta di apartheidale” che riserva a gay e lesbiche solo “le unioni civili, un istituto ...

