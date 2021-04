Veneto, vaccinazioni a rilento. Zaia: “Mancano le dosi” (Di giovedì 1 aprile 2021) La “macchina perfetta” delle vaccinazioni in Veneto, azzoppata dalla mancanza di dosi. Zaia si sfoga a “War Room” Il Veneto è costretto a sospendere, o comunque a rimodulare ampiamente, la propria campagna vaccinale contro il Covid-19. E la colpa, a sentire Luca Zaia, è tutta da imputare alla scarsa disponibilità di antidoti. Così il Presidente della Regione (esponente Lega) ai microfoni di “War Room”, format per il web curato da Enrico Cisnetto, in cui ha condiviso l’ospitata con il suo omologo della Regione Emilia-Romagna, nonchè Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini (Partito Democratico) “Ieri ci sono arrivate 83mila dosi Pfizer. Considerato che facciamo 35mila vaccini al giorno, è chiaro che in un paio di ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) La “macchina perfetta” dellein, azzoppata dalla mancanza disi sfoga a “War Room” Ilè costretto a sospendere, o comunque a rimodulare ampiamente, la propria campagna vaccinale contro il Covid-19. E la colpa, a sentire Luca, è tutta da imputare alla scarsa disponibilità di antidoti. Così il Presidente della Regione (esponente Lega) ai microfoni di “War Room”, format per il web curato da Enrico Cisnetto, in cui ha condiviso l’ospitata con il suo omologo della Regione Emilia-Romagna, nonchè Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini (Partito Democratico) “Ieri ci sono arrivate 83milaPfizer. Considerato che facciamo 35mila vaccini al giorno, è chiaro che in un paio di ...

zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - zaiapresidente : ??? VACCINAZIONI ANTI-COVID / I numeri del Veneto aggiornati alla serata di ieri. ??? - zaiapresidente : ??? Il Veneto è secondo in Italia per numero di vaccinazioni se consideriamo la media al giorno ogni 100mila abitan… - giannileft : RT @giannileft: - giannileft : -