Venerdì Santo 2 aprile 2021 è festivo o si lavora? (Di giovedì 1 aprile 2021) Mancano pochi giorni a Pasqua e gli studenti sono già in vacanza da oggi. Ma il Venerdì Santo è festivo o feriale? Se lo domandano in tanti, anche se lavorare ai tempi di oggi è un privilegio. Tantissime le categorie sul lastrico, attività ormai allo stremo, piegate dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria – tra aperture e chiusure a intermittenze. Il Venerdì Santo che quest’anno cade il 2 aprile è un giorno importante per i credenti e fa parte della Settimana Santa, che prende il via con la Domenica delle Palme. Venerdì Santo, 2 aprile 2021 festivo o feriale? Il Venerdì Santo per chi lavora è un giorno feriale, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Mancano pochi giorni a Pasqua e gli studenti sono già in vacanza da oggi. Ma ilo feriale? Se lo domandano in tanti, anche sere ai tempi di oggi è un privilegio. Tantissime le categorie sul lastrico, attività ormai allo stremo, piegate dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria – tra aperture e chiusure a intermittenze. Ilche quest’anno cade il 2è un giorno importante per i credenti e fa parte della Settimana Santa, che prende il via con la Domenica delle Palme., 2o feriale? Ilper chiè un giorno feriale, non ...

