(Di giovedì 1 aprile 2021): “Deprende tempo per la scelta del prossimo allenatore del Napoli”– DE– GATTUSO — Ciro, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista durante la trasmissione sportiva Radio Goal, ha parlato al riguardo della scelta, da parte di De, del nuovo allenatore del Napoli che dovrà sostituire Gattuso. Queste le sue parole: “I tempi per la scelta del prossimo allenatore potrebbero essere più lunghi del previsto. -riportaOggi il presidente Deha parlato con i suoi collaboratori e poiché si tratta di una scelta importante,con ...

Advertising

gilnar76 : Rai, Venerato: “De L ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Enzovit : Venerato: ''De laurentiis vuole scegliere l’allenatore con calma'' - infoitsport : RAI, Venerato: 'Dionisi piace a De Laurentiis e Giuntoli, ma è il piano B! Contatti con i - cn1926it : #Venerato: “#DAZN rivoluzione copernicana, è stata un’idea di #DeLaurentiis e #Agnelli” -

Ultime Notizie dalla rete : Venerato Laurentiis

: 'Deprende tempo per la scelta del prossimo allenatore del Napoli'- DE- GATTUSO Ciro, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune ...Calciomercato Napoli - Ciroè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante ... Oggi Deha parlato con i suoi collaboratori e ha capito che è ...Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai ... scelta del prossimo allenatore potrebbero essere più lunghi del previsto. Oggi il presidente De Laurentiis ha parlato con i suoi collaboratori ...Il giornalista Rai Ciro Venerato, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “I tempi per la scelta del prossimo allenatore potrebbero essere ...