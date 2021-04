Vaccino Sputnik, De Luca: “Campania va avanti, Aifa si sbrighi” (Di giovedì 1 aprile 2021) Vaccino Sputnik, la Campania non si ferma. “Possiamo lasciar perdere tutte le scemenze. Quello che bisognava dire l’ho detto, la Regione Campania ha fatto quello che la legge consente senza chiedere il permesso a nessuno, e andiamo avanti”, dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sulle polemiche nate a seguito della stipula del contratto con l’azienda produttrice del Vaccino Sputnik per l’approvvigionamento di 3,5 milioni di dosi, con opzione per altri 3 milioni, in caso di sì di Ema o Aifa all’utilizzo del farmaco russo. “L’Aifa deve muoversi, non può dormire perché la situazione è grave”, aggiunge. “Le decisioni vanno prese quali che siano, positive o negative, ma vanno prese in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021), lanon si ferma. “Possiamo lasciar perdere tutte le scemenze. Quello che bisognava dire l’ho detto, la Regioneha fatto quello che la legge consente senza chiedere il permesso a nessuno, e andiamo”, dice il presidente della Regione, Vincenzo De, sulle polemiche nate a seguito della stipula del contratto con l’azienda produttrice delper l’approvvigionamento di 3,5 milioni di dosi, con opzione per altri 3 milioni, in caso di sì di Ema oall’utilizzo del farmaco russo. “L’deve muoversi, non può dormire perché la situazione è grave”, aggiunge. “Le decisioni vanno prese quali che siano, positive o negative, ma vanno prese in ...

