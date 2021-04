Vaccino Reithera, il Sacco di Milano cerca volontari per la sperimentazione: prevista un’indennità di 800euro (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ospedale Sacco di Milano sta cercando volontari per sperimentare il Vaccino italiano anti Covid Reithera. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, individuato come uno dei 25 centri nazionali dove sarà avviata la sperimentazione del siero “made in Italy”. La struttura ospedaliera milanese, per la fase 2 e 3 dello studio chiamato “Covitar”, è alla ricerca di partecipanti sani, a cui verrà corrisposta un’indennità economica per ogni partecipante per un massimo di 800 euro. Il Vaccino (nome ufficiale: GRAd-CoV-2) rientra nel gruppo dei cosiddetti vaccini a vettore virale, un adenovirus costruito in modo da ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ospedaledistandoper sperimentare ilitaliano anti Covid. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ASST Fatebenefratellidi, individuato come uno dei 25 centri nazionali dove sarà avviata ladel siero “made in Italy”. La struttura ospedaliera milanese, per la fase 2 e 3 dello studio chiamato “Covitar”, è alla ridi partecipanti sani, a cui verrà corrispostaeconomica per ogni partecipante per un massimo di 800 euro. Il(nome ufficiale: GRAd-CoV-2) rientra nel gruppo dei cosiddetti vaccini a vettore virale, un adenovirus costruito in modo da ...

