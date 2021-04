(Di giovedì 1 aprile 2021) “I lavoratori hanno accidentalmente fuso gli ingredienti dei vaccini diverse settimane fa,ndo circa 15dideldi Johnson&Johnson e costringendo le autorità di regolamentazione a ritardare l’autorizzazione delle linee di produzione dell’impianto”. Il New York Times dà notizia di quanto accaduto in uno stabilimento di Baltimora, nel Maryland, dove un incidente ha compromessodidelprodotto dalla società americana. Unche ha costretto le autorità di regolamentazione a ritardare l’autorizzazione delle linee di produzione dell’impianto e che ha bloccato le futuredellenegli Stati Uniti. “L’impianto – continua il Nyt – è gestito da Emergent ...

Advertising

repubblica : Usa, incidente di lavorazione in un impianto di Baltimora: rovinati 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson - HuffPostItalia : Un errore umano rovina 15 milioni di dosi di vaccino Johnson&Johnson: confusione sugli ingredienti - LaStampa : “Errore umano nel preparare il vaccino”, rovinate 15 milioni di dosi Johnson & Johnson - sergimagugliani : RT @LaStampa: “Errore umano nel preparare il vaccino”, rovinate 15 milioni di dosi Johnson & Johnson - infoitsalute : Vaccino Johnson&Johnson, errore umano rovina 15 milioni di dosi: spedizioni bloccate -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson&Johnson

L'errore non riguarda le dosi delche sono già state distribuite , e prodotte nei Paesi Bassi, ma ci sarà inevitabilmente un impatto sulle future spedizioni del. L'......55 - 60enni 'Noi dal 20 aprile inizieremo con le vaccinazioni nelle farmacie con'. ...dosi di vaccini Moderna Prende il via la consegna alle Regioni delle 500mila dosi deldi ...Un errore umano in uno stabilimento di Baltimora “rovina 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson”, causando ritardi nelle consegne negli Stati Uniti. Gli ingredienti dei due vaccini sarebbero ...Pisa, 31 marzo 2021 - Il vaccino Johnson&Johnson, l'ultimo approvato in Europa, rimane efficace anche contro le varianti del virus Sars-CoV-2. (La Nazione) I funzionari federali hanno attribuito ...