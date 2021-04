Vaccino Johnson & Johnson, rovinate 15 milioni di dosi: consegne a rischio (Di giovedì 1 aprile 2021) Un errore in uno stabilimento di Baltimore, Usa, ha rovinato 15 milioni di dosi del Vaccino Johnson & Johnson: a rischio le consegne in Europa. Il New York Times riporta una terribile notizia per il proseguo delle vaccinazioni in Usa, ma anche nel resto d’Europa. Infatti le autorità federali hanno reso noto il danneggiamento di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Un errore in uno stabilimento di Baltimore, Usa, ha rovinato 15didel: alein Europa. Il New York Times riporta una terribile notizia per il proseguo delle vaccinazioni in Usa, ma anche nel resto d’Europa. Infatti le autorità federali hanno reso noto il danneggiamento di L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Usa, incidente di lavorazione in un impianto di Baltimora: rovinati 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson - Adnkronos : Milioni di dosi di vaccino #Covid Johnson & Johnson rovinate per errore. - Antonio_Tajani : Bene l'arrivo del #vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile. L'approvvigionamento di dosi è la via per acc… - Giomil2 : RT @CdT_Online: A causa di un errore umano in uno stabilimento negli USA ci saranno ritardi nelle consegne - SonSempreIoEh : diciamo che se uno di quegli operai si dovesse comprare un'isola privata potrebbe venire qualche dubbio legittimo..… -