Vaccino J&J, rovinate 15 milioni di dosi per errore umano. Ritardi nelle consegne

L'incidente, che i funzionari federali hanno attribuito all'errore umano, ha bloccato le future spedizioni delle dosi negli Stati Uniti

