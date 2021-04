Vaccino italiano ReiThera, l'ospedale Sacco cerca volontari: come candidarsi (Di giovedì 1 aprile 2021) La domanda di adesione per candidarsi come volontario, dovrà essere inoltrata all'indirizzo mail: volontariVaccino@asst - fbf - Sacco.it utilizzando l'apposito modulo. I candidati saranno contattati, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 aprile 2021) La domanda di adesione pero, dovrà essere inoltrata all'indirizzo mail:@asst - fbf -.it utilizzando l'apposito modulo. I candidati saranno contattati, ...

Advertising

trash_italiano : Il vaccino Astrazeneca cambia nome e diventa Vaxzevria - regionetoscana : #covid19 #vaccinoCovid A Pisa la sperimentazione clinica del #vaccino italiano #Reithera. Sarà somministrato su 90… - eleonoraforenza : Il voto del Governo Italiano sulla sospensione del blocco contro #Cuba è un vergogna. Siamo indegni della solidarie… - SkyTG24 : Covid Napoli, al Pascale parte sperimentazione del vaccino italiano Takis - Robdelirob : RT @Melaion: La Vespa ?? ne ha fatta un'altra ?? delle sue per far parlare di sé. Chiederà scusa come si addice alla lingua?? dell'italiano fe… -