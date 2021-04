Vaccino, Figliuolo assicura: “Tra oggi e domani 1,3 milioni dosi di AstraZeneca” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “A brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini“, assicura il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Cagliari con il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “A brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini“, assicura il Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Cagliari con il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio.

