Vaccino e Paesi poveri: "Vanno cedute le licenze, come ha fatto AstraZeneca" (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Le multinazionali farmaceutiche che stanno producendo i vaccini contro il Covid-19 devono fare tutto il possibile per garantirne l'accesso ai Paesi più svantaggiati, compreso pensare a cedere volontariamente le licenze: lo ha detto la direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc/Wto), l'economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala.Nel corso di un intervista con l'emittente britannica Bbc, il capo del Wto ha definito "inaccettabile" che i Paesi più poveri vengano "lasciati al fondo della fila" per i vaccini e ha detto che concedere le licenze volontariamente può "salvare molte vite".

