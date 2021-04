Vaccino Covid, nota della Regione siciliana ai presidi: chi accusa problemi contatti il medico di famiglia (Di giovedì 1 aprile 2021) La Regione siciliana ha inviato una nota ai dirigenti scolastici destinata al personale che nei prossimi giorni riceverà il Vaccino AstraZeneca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Laha inviato unaai dirigenti scolastici destinata al personale che nei prossimi giorni riceverà ilAstraZeneca. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - JacopoRampini : RT @FedericoRampini: #yankeestadium post #pandemia tutti rispettano l’obbligo di mascherina e metà di noi sono vaccinati #baseball #yankees… - Gianni65365867 : RT @RRobitt2011: Riepilogo situazione covid e vaccini: 1) è epidemia, non pandemia 2) non c’è urgenza 3) non servono farmaci sperimentali (… -