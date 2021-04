Vaccino Covid in farmacia a Roma e nel Lazio: come prenotarsi, dove farlo e a chi spetta (Di giovedì 1 aprile 2021) A oltre un anno di convivenza forzata con il virus, ora l’obiettivo è uno: accelerare la campagna di vaccinazione, somministrare più dosi possibili al giorno. A differenza dell’anno scorso, oggi abbiamo un’arma a disposizione, quella del Vaccino, che ci servirà per frenare l’avanzata del virus: più persone si vaccineranno, più probabilmente si ridurrà il contagio, così come si spera si conteranno meno morti. Tra hub creati ad hoc e centri vaccinali, ora al via le somministrazioni anche nelle farmacie. Leggi anche: Lazio zona arancione, allarme accessi in ospedale: sovraffollamento e numeri da capogiro Vaccino Covid in farmacia nel Lazio: ecco come fare, tutti i dettagli “L’incontro avvenuto oggi pomeriggio (il 29 marzo, ndr) in Regione con Federfarma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) A oltre un anno di convivenza forzata con il virus, ora l’obiettivo è uno: accelerare la campagna di vaccinazione, somministrare più dosi possibili al giorno. A differenza dell’anno scorso, oggi abbiamo un’arma a disposizione, quella del, che ci servirà per frenare l’avanzata del virus: più persone si vaccineranno, più probabilmente si ridurrà il contagio, cosìsi spera si conteranno meno morti. Tra hub creati ad hoc e centri vaccinali, ora al via le somministrazioni anche nelle farmacie. Leggi anche:zona arancione, allarme accessi in ospedale: sovraffollamento e numeri da capogiroinnel: eccofare, tutti i dettagli “L’incontro avvenuto oggi pomeriggio (il 29 marzo, ndr) in Regione con Federfarma ...

