Vaccino | commissaria azienda ospedaliera Cosenza | “600 dosi giornaliere con ampliamento centri”

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Da qualche mese alla guida dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, appena il tempo necessario a una manager d’esperienza come lei per individuare le criticità su cui agire.Si tratta della professoressa Isabella Mastrobuono, commissario straordinario presso l’Azienda ospedaliera ‘Santa Annunziata’ di Cosenza, raggiunta telefonicamente dall’agenzia Dire per fare un primo bilancio della sua attività, capire a che punto è la campagna vaccinale, quali sono le priorità in agenda e se c’è una ricetta valida per recuperare tutte le prestazioni non Covid che sono venute a mancare durante tutto questo anno di pandemia.Lei è in carica da circa due mesi e mezzo. Qual è la situazione che ha trovato? È già in grado di fare un primo bilancio di questo periodo a Cosenza?