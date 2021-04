Vaccino | arrivate 500mila dosi di Moderna | al via distribuzione nelle regioni

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “Inizierà nella giornata di oggi la distribuzione alle Regioni delle 500 mila dosi di vaccino Moderna arrivate nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Roma Fiumicino, prima di essere trasferite all’hub nazionale vaccini della Difesa a Pratica di Mare, da dove partiranno le consegne ai punti vaccinali”. Lo comunica la struttura dell commissario per l’emergenza in una nota.

Prende il via la consegna alle Regioni delle 500mila dosi del vaccino di Moderna arrivate nella tarda serata di mercoledì all'aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all'hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare. Si tratta del lotto numericamente più ... Nuovo approvvigionamento di vaccini Moderna: arrivate 500 mila dosi. Inizierà nella giornata di oggi la distribuzione alle Regioni delle 500 mila dosi di vaccino Moderna arrivate nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Roma Fiumicino, prima di essere trasferite all'hub nazionale vaccini della Difesa a Pratica di Mare, da dove partiranno le consegne ... (red.) Nella giornata di oggi, giovedì 1 aprile, in Italia sono in arrivo altre 1,8 milioni di dosi di vaccino anti-Covid tra AstraZeneca (1,3 milioni) e Moderna (500 mila).