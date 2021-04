Vaccino anti-Covid | la Roma accompagna gli abbonati | attivo call center per prenotare auto

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lai suoia fare il. Questa la nuova iniziativa diCares per venire incontro ai tifosi giallorossi. Il club metterà a disposizione un’mobile perre le persone all’appuntamento in un periodo previsto tra il 6 e il 20 aprile. Gliche hanno in programma ilin quelle date possonoil servizio contattando il(numero 06.89386000)da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30. Un autista si recherà presso l’abitazione del tifoso dellae poi lo riporterà a casa in piena sicurezza. Dalle 9:30, gli ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - MinisteroSalute : Vaccini anti #Covid19, oltre 10 milioni le dosi somministrate. Il Ministro @robersperanza: 'Dobbiamo ancora acceler… - RadioItaliaIRIB : Italia, almeno 4 aziende pronte a produrre il vaccino anti Covid - simostwt : RT @OfficialASRoma: ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

AGI - Agenzia Italia

...Per tutta la durata della campagna vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario dovranno sottoporsi al- ...Sui vacciniCovid dal Lazio scatta l'allarme: se non arrivano le dosi dipreviste, la Regione dovrà sospendere le vaccinazioni. A dichiararlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'...Il CDC di Atlanta conferma che i vaccini ad mRNA rappresentano, ad oggi, le armi migliori per ostacolare la diffusione del nuovo coronavirus.Il dieci per cento del personale in forza all’Asl – in Versilia sono circa 1.900 i dipendenti del servizio sanitario pubblico – non si è vaccinato contro il Covid. Il motivo? Uno ...