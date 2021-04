Vaccini, Ue: nessun accordo per distribuzione solidale di 10 milioni di dosi (Di giovedì 1 aprile 2021) Austria, Slovenia e Repubblica ceca rifiutano la mediazione, gli altri 24 Stati decidono di proseguire comunque nell'iniziativa Leggi su rainews (Di giovedì 1 aprile 2021) Austria, Slovenia e Repubblica ceca rifiutano la mediazione, gli altri 24 Stati decidono di proseguire comunque nell'iniziativa

Advertising

Theskeptical_ : RT @michele_geraci: @CottarelliCPI scusate, vi do la mia testimonianza dalla Cina: Qua i vaccini sono solo soltanto UNA parte di un venta… - CiccioniSe : RT @michele_geraci: @CottarelliCPI scusate, vi do la mia testimonianza dalla Cina: Qua i vaccini sono solo soltanto UNA parte di un venta… - ManlioManno : RT @michele_geraci: @CottarelliCPI scusate, vi do la mia testimonianza dalla Cina: Qua i vaccini sono solo soltanto UNA parte di un venta… - michele_geraci : Quindi la 'Democratica' UE mette un bollini e la Cina no Qua i vaccini sono solo soltanto UNA parte di un ventagli… - michele_geraci : @CottarelliCPI scusate, vi do la mia testimonianza dalla Cina: Qua i vaccini sono solo soltanto UNA parte di un v… -